شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في زرع أول جهاز منظم للقلب ومزيل الرجفان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أحدي هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، نجاح فريق كهروفسيولوجيا القلب بمستشفى النصر التخصصي من زرع أول جهاز منظم للقلب ومزيل الرجفان لمريض يبلغ من العمر ٦٥ عام ويعاني من ضعف واعتلال بعضلة القلب وقصور بالشرايين التاجية مع رجفان بطيني متكرر معرضاً المريض لحالات أغماء متكرر.

كما نجح الفريق في تركيب منظم دائم للقلب لمريض آخر يبلغ من العمر ٨٢ سنه يعاني من انسداد بالضفيرة الكهربائية للقلب حيث تم تركيب منظم ثنائي الحجرات للتحكم في معدل وانتظام الضربات، و جهاز منظم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة ICD، هو جهاز يعمل بالبطارية يوضع تحت الجلد ويتتبع معدل ضربات القلب، تربط الأسلاك الرفيعة جهاز إزالة الرجفان القابل للزراعة بالقلب، إذا تم اكتشاف إيقاع غير طبيعي في القلب فسيقوم الجهاز بتوصيل صدمة كهربائية لاستعادة نبضات القلب الطبيعية إذا كان القلب ينبض بشكل فوضوي وبسرعة كبيرة.