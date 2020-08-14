شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشيد بمواطن أمين: حصل على إيصال سداد ولم يدفع المبلغ ثم ردّه إلى الخزنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،بالمواطن حماده على إسماعيل، من قرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا، الذي رد مبلغ 25%، قيمة جدية التصالح مع الدولة، والذي نسي سداده أمس بالمركز التكنولوجي ببيلا، برغم منح الموظف للمواطن إيصال سداد.
وأضاف المحافظ ،عاد حمادة إلى المركز التكنولوجي اليوم الجمعة لرد المبلغ إلى الموظف ما يعبر عن أمانته، مؤكداً أن أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، نقل للمواطن تقديره، وسيتم تكريمه قريبا على أمانته.
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