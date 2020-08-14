شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبحث ملفات التعاون مع السودان غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، سيقوم بزيارة رسمية إلى السودان، غدًا، على رأس وفد يضمّ وزراء الرى والموارد المائية والكهرباء والصحة والتجارة والصناعة، وعددا من كبار المسؤولين فى وزارتى النقل والتعليم.

وذكرت الوكالة أنّ الزيارة تستغرق يوماً واحداً، وتستهدف بحث التعاون فى مجالات الربط الكهربائى والطرق وربط السكك الحديدية والتعليم العالى والتجارة والصناعة.

من جانبه، أكد مجلس الأمن والدفاع الوطنى السودانى، مساء أمس، أنه لا مناص من التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما ورد فى تقرير خبراء الاتحاد الإفريقى، المُقدم فى اجتماع القمة الإفريقية المصغرة، بتاريخ 21 يوليو 2020، ورسالة الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، بتاريخ 4 أغسطس الجارى.

واعتبر المجلس أن هذا الاتفاق ضرورى لتقليص المخاطر على سد الرصيرص، وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على 20 مليون مواطن سودانى، مشيرا إلى أن أى ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه «أمر غير مقبول».

واستمع المجلس، خلال اجتماع عقده، أمس، إلى تقارير بشأن تطورات ملف سد النهضة وتأثيره على السودان، مؤكدا أن التفاوض، تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، هو خيار السودان، بهدف التوصل لحلول تلبى مطالب مصر وإثيوبيا والسودان. ودعا المجلس الشعب السودانى إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى وترتبط بالمصالح الوطنية للشعب السودانى، وطلب من الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة للفريق المفاوض، بما يحمى المصالح الوطنية للدولة السودانية.

وقال رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، فى وقت سابق: «من حق إثيوبيا تحقيق طموحاتها التنموية من سد النهضة، من خلال اتفاق يحترم القانون الدولى»، موضحا أن السودان يعمل بشكل جاد مع شركائه للوصول إلى اتفاق يضمن عدم تضرر مصالح إثيوبيا أو مصر أو السودان، والوصول إلى اتفاقية تتضمن كافة الجوانب، بما فى ذلك ملء وتشغيل السد.

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وفى إثيوبيا، أفاد مكتب المجلس الوطنى لتنسيق المشاركة العامة فى بناء سد النهضة بأن استكمال الملء الأولى للسد ألهم الإثيوبيين لزيادة دعمهم المالى والسياسى للسد.