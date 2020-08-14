شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من أحياء وشوارع دسوق لأعمال الصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض أحياء، وشوارع مدينة دسوق، بعد غد الأحد، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، نظراً الأعمال الصيانة الدورية للمحولات.

وحدد مجلس مدينة دسوق برئاسة اللواء حسين لبيب حسين رئيس مركز ومدينة دسوق، المناطق والأحياء التي سيتم فصل التيار الكهربائي، وهي «تقسيم رجب، وتقسيم المعلمين، وشارع الإستاد، وطريق كفر الشيخ دسوق، وجزء من مساكن حي مكة».