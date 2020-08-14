أسعار العملات اليوم “الأربعاء” البنك الأهلي المصري|متابعة العملات العربية والأجنبية .. أغسطس 2020

متابعة يومية وتحليل للاتجاه الذي تتخذه العملات بالبنك الأهلي، على المدى المتوسط والقصير وعلى المدى الطويل، وتأثر العملات بالبنك بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، مع عرض آخر جدول أسعار العملات بالبنك محدثا بشكل يومي، تابعوا معنا سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلي المصري، ويعتبر البنك الأهلي من أكثر البنوك استقرارا في أسعار العملات، وخاصة سعر الدولار، من بين البنوك العاملة بالسوق المصري، وهذا بسبب الاحتياطي النقدي الكبير للبنك، وذلك بعد قرار تحرير صرف الجنيه في مقابل العملات، ومع ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الخضراء وباقي العملات اصبح سعر صرف العملات فيه من الأكثر استقرارا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري أسعار العملات

لمتابعة أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري عبر صفحة فيس بوك البنك الأهلي.

ويفضل المستثمرين الاستثمار في البنك الأهلي المصري بسبب انخفاض سعر الفائدة البنك، الفائدة على القروض مما يتيح مناخا أفضل للاستثمار وثقة في السوق المصري، وقد قام بالفترة الأخيرة بتثبيت سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك بعد ارتفاع الفائدة في العامين الماضيين، والتي بلغت 20%، لتشجيع الادخار وتخفيض التضخم، وقام الأهلي المصري فيما بعد، في فبراير 2018، بتخفيض سعر الفائدة بنحو 0.5% على جميع حسابات التوفير، حيث أصبحت على الحساب العادي ما بين 10.60% و11.25%.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 15.94 Advertisements البنك العربي الأفريقي الدولى أقل سعر للبيع: 15.99 بنك قناة السويس البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العربي الأفريقي الدولى 15.94 16.04 3 أسابيع بنك البركة 15.94 16.04 3 أسابيع البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 15.94 16.04 3 أسابيع البنك المصرى الخليجى 15.94 16.04 3 أسابيع كريدى أجريكول 15.94 16.04 3 أسابيع بنك التنمية الصناعية 15.94 16.04 3 أسابيع بنك التعمير والإسكان 15.94 16.04 3 أسابيع بنك الإستثمار العربي AIB 15.94 16.04 3 أسابيع مصرف أبوظبى الإسلامى 15.94 16.04 3 أسابيع البنك المصرى لتنمية الصادرات 15.94 16.04 3 أسابيع بنك مصر إيران التنمية 15.94 16.04 3 أسابيع المصرف العربى الدولى 15.94 16.04 3 أسابيع بنك بلوم 15.94 16.04 3 أسابيع بنك عودة 15.94 16.04 3 أسابيع اتش اس بى سى HSBC 15.94 16.04 3 أسابيع البنك التجاري الدولي (CIB) 15.93 16.03 3 أسابيع بنك مصر 15.92 16.02 شهر واحد البنك الأهلي المصري 15.92 16.02 شهر واحد المصرف المتحد 15.92 16.02 أسبوعين بنك الإسكندرية 15.92 16.02 أسبوعين البنك المركزى المصرى 15.92 16.05 أسبوعين بنك الكويت الوطني NBK 15.90 16.00 أسبوعين بنك قناة السويس 15.89 15.99 شهر واحد

أسعار العملات اليوم بالبنك الأهلي المصري

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية، والسوق السوداء، بالسعر العالمي للعملات الأجنبية، العملات الأوروبية، في مقابل سعر الدولار، وبسبب ارتفاعات في سعر الدولار بسبب تفاؤل المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي أدي ذلك إلي تراجع كل من العملات الأوروبية والذهب علي حد سواء.