أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الاربعاء 12 اغسطس أسعار الفراخ البيضاء اليوم بورصة البيض |بورصه الفراخ العمومية

نتابع أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الاربعاء 12-8-2020، اسعار الفراخ “Poultry prices today” اسعار الفراخ البيضاء اليوم بورصة البيض و بورصة الفراخ العمومية، واسعار الكتاكيت وأسعار البيض في الآونة الأخيرة تضاربت أسعار اللحوم داخل جمهورية مصر العربية، حيث كانت بورصة الدواجن الرئيسية منذ فترة قريبه تصرح بأسعار منخفضة إلى حد ما، وتزايدت الأسعار الخاصة بالدواجن بطريقة مفاجئة بنسبه تبلغ من 30 إلى 50 بالمئه، حيث يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة أعداد الدواجن النافقة في الفترات الماضية بسبب برودة الجو وارتفاع الموجه الشتوية وهذا ما أوضحته بورصة الدواجن العمومية، ومن المتوقع حدوث انخفاض في الأسعار مره أخرى مع بداية دخول فصل الربيع، وسوف نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن الرئيسية لهذا اليوم .

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الاربعاء 12-8-2020

بورصة الدواجن الرئيسية في يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 ، حيث كانت البورصة تقوم بتوضيح سعر الفراخ البيضاء بمبلغ 20 جنيه مصري ولم يحدث اي اختلاف لهذا اليوم عن أمس، كما أنه يوجد ثبات في سعر الساسو، وثبوت سعر الكتكوت الساسو، بالإضافة إلى ثبات في هذا اليوم في سعر الأمهات البيضاء، وقد جاء اختلاف واحد فقط في سعر الكتكوت الأبيض حيث أنه انخفض سعر الكتكوت، ولكي يتمكنوا من التعرف على أسعار الدواجن لهذا اليوم من خلال موقعنا فقد قمنا بتحرير الجدول التالي، كم أن أسعار الدواجن البيضاء غدا سوف تكون متقاربة مع أسعار اليوم، بالإضافة إلى بورصة الكتاكيت، حيث تعتبر الفراخ من أهم المصادر للحوم من بعد المواشي في مصر .

بورصة الدواجن العمومية اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 21.00 جنيه 21.50 جنيه لحم الفراخ الساسو كيلو 24.00 جنيه 24.50 جنيه لحم الفراخ البلدي كيلو 38.00 جنيه 38.50 جنيه لحم أمهات أبيض كيلو 18.00 جنيه 18.50 جنيه

وسوف يتم التحديث لأسعار الدواجن اليوم بشكل مستمر فور حدوث أي تغييرات اليوم في البورصة العمومية للدواجن .

شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، الاربعاء 12-8-2020، ثبات في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 20، وثبات سعر الساسو حيث سجل 32 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 21.00 جنيه لحم ساسو كيلو 24.00 جنيه 25.50 جنيه لحم بلدي كيلو 33:00 جنيه 34.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 06.25 جنيه 06.50 جنيه كتكوت ساسو يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه كتكوت بط مولارد يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه لحم بط فرنساوي – 24.00 جنيه 24.50 جنيه لحم بط مسكوفي – 47.00 جنيه 47.50 جنيه لحم بط مولارد – 31.00 جنيه 32.00 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه كتكوت بط مولارد يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه لحم بط فرنساوي – 24.00 جنيه 24.50 جنيه لحم بط مسكوفي – 47.00 جنيه 47.50 جنيه لحم بط مولارد – 31.00 جنيه 32.00 جنيه

أسعار الرومي اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه

أسعار السمان اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 28.00 جنيه 28.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 27.00 جنيه 27.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 33.00 جنيه 33.50 جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم

27.00 جنيه سعر كرتونة البيض الابيض

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28.50 جنيه كرتونة البيض الاحمر

وقد تم التحديث لسعر الفراخ البيضاء حيث أنها ثبات الأسعار اليوم ، وذلك من بعد الانخفاض الذي حدث في أسعار الأعلاف داخل الأسواق المحلية، وبخصوص بورصة البيض لهذا اليوم فقد بلغ سعر كرتونة البيض 28.00 جنيه، وأما بخصوص أسعار الدواجن بالنسبة للمستهلك فهي قد تزداد بنسبه قليلة تختلف من مكان لأخر عن البورصة بحوالي مبلغ 3 إلى 5 جنيهات، ولا يوجد أي تغييرات عن الأسعار التي كانت بالأمس للدواجن وقد ثبت سعر الساسو.

تحديث سعر الدواجن اليوم الاربعاء 12 – 8 – 2020

لحم ابيض 21

كتكوت أبيض 5.5 – 10.5

لحم ساسو 23

كتكوت ساسو 3 – 5