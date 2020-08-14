الآن ادفع وسداد || قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020 على “رابط موقع WE” المصرية للاتصالات billing.te.eg الاستعلام وتفاصيل الدفع

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020 على موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg ، حيث يبدأ موعد الاستعلام ودفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020 يوم 15 يوليو ويمكن معرفة تفاصيل الفاتورة ودفعها بدون غرامة تأخير حتى يوم 15 أغسطس 2020، حيث أن الفاتورة تصدر ربع سنوية كل ثلاث شهور في منتصف شهور (يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر ) هذا وقد أتاحت شركة المصرية للاتصالات فترة سماح قبل فصل الخدمة عن العميل إذا لم يتم الدفع في هذه الشهور لمدة شهر من بدأ موعد تحصيل الفاتورة.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات متكاملة وتشمل التليفون الأرضي و الإنترنت وأحدث التقنيات الجديدة الممتازة كما أنها وفرت على جميع العملاء الوقت والجهد بشكل كبير جدًا ومن أهم التقنيات في العالم هو الإنترنت أصبحت الشركة واحدة من أكبر الشبكات المتاحة في العالم بأكمله.

ادفع وسدد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020

عن طريق ماكينات ATM المنتشرة بكل المدن.

عن طريق خدمات فوري واسعة الانتشار.

عن طريق الدفع الإلكتروني على موقع الشركة باستخدام بطاقة الائتمان.

عن طريق زيارة أقرب سنترال لك.

يمكن دفع الفاتورة من أقرب فرع شركة تي اية داتا

تعتبر شركة المصرية للاتصالات، شركة عملاقه في هذا المجال بمصر، وتم تغير اسمها مؤخرا إلى شركةwe وهى تعتبر واحد من أكبر الشبكات المتخصصة في مجال التكنولوجيا في مصر التي تم تأسيسها سنة 1854.

ومن الخدمات العديدة التي تقدمها المصرية للاتصالات لعملائها هي خدمة استقبال الشكاوى من حيث لديه شكوى بخصوص فاتورة التليفون الأرضي أو عن خدمات التليفون الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات المخصص لخدمة شكاوى العملاء . Advertisements

وكما يوجد العديد من الخدمات الإلكترونية لدفع فاتورة التليفون الأرضي وهى عبارة عن مجموعة شركات من خلالها تستطيع دفع الفواتير وشحن الرصيد مثل شركة فورى أو مصاري.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020

الدخول على موقع المصرية للاتصالات

اكتب رقم التليفون وكود المحافظة واضغط على كلمة أظهر الفواتير

تظهر لك قيمة الفواتير التي تم استهلاكها وكذلك الفاتورة الجديدة.

في حالة رغبتك في الدفع الإلكترونية

اختار بعد ذلك دفع فواتير المصرية للاتصالات من خلال بطاقة الائتمان.

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استعلام مباشر فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2020 وطرق سددها على رابط billing.te.eg موقع المصرية للاتصالات

في حال كان ليديكم استفسار أو تساؤل يسعدنا تلقي استفساراتكم من خلال التعليقات، وفي حال وجدتم صعوبة في الاستعلام عن رقم التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2019، يمكنكم ترك رقم التلفون في تعليق وسنستعلم لكم عن قيمة الفاتورة.