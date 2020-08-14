وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد “أغسطس 2020” .. لينك موقع تظلم بطاقات التموين tamwin

وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد يشغل بال كثيرًا من المواطنين الحاصلين على البطاقات التموينية لاسيما من تعرضوا لحذف أفراد في تحديث بيانات بطاقات التموين الأخير خلال الشهور الماضية، وقد أعلنت وزارة التموين وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد من خلال الرقم القومي عن طريق موقعها الإلكتروني دعم مصر كما يمكن من خلاله تحديث بيانات بطاقة التموين 2020 عليها سواء حذف أشخاص أو إضافة المواليد الجدد 2020 أو تعديل خطأ في البطاقات التموينية، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم محدودى الدخل، وسوف نوضح كافة التفاصيل في هذا المقال.

طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين 2020 وعدد الأفراد

تستطيعون الاستعلام عن بطاقة التموين 2020 من خلال الرقم القومي عن طريق موقع دعم مصر فهو الموقع الرسمى المعتمد من قبل وزارة التموين، إليكم طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين 2020 وعدد الأفراد على النحو التالي:

تسجيل الدخول على موقع دعم مصر من هنا

اختار استعلام أفراد

إدخال البيانات المطلوبة

اضغط على دخول لمعرفه حالة بطاقة التموين Advertisements

الاستعلام عن عدد الأفراد أو حذفهم أو إضافة المواليد على بطاقة التموين 2020

يمكن لصاحب بطاقة التموين معرفه عدد الأفراد المتواجدون بالبطاقة أو إضافة مواليد جدد أو حذف فرد من البطاقات التموينية أونلاين إلكترونياً عن طريق فتح موقع دعم مصر دون الدهاب لمكاتب التموين.

الاستعلام عن بيانات البطاقة التموينية عن طريق التليفون

خصصت وزارة التموين خط ساخن رقم 91237 من أجل الاستعلام عن بيانات البطاقة التموينية عن طريق التليفون في إطار التيسير والتسهيل عليهم.

خطوات تصحيح بيانات بطاقات تموين 2020

ادخل على موقع دعم مصر من هنا

اختر حدث بياناتك ثم أضف رقم البطاقة التموينية والرقم القومي.

يمكنك تعديل أو حذف الأفراد المقيدين في جدول أفراد البطاقة قبل التحديث.

في النهاية اضغط على مسئول وبذلك تكون خضعت مسئولية كاملة عن هذه التغييرات.

ويلقى الاستعلام عن بطاقات التموين في هذه الأثناء عمليات بحث كبيرة، بعد قرار وزير التموين بتنقية البطاقات وحذف جميع البطاقات التي تنطبق عليها الشروط التي وضعتها الوزارة بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه.

تحديث: أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية علي أن باب التظلمات عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر مستمر لتلقي التظلمات إلى 15 مارس حال وجود خطأ في سبب الاستبعاد أو انتفائه. تحديث: يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، قد أكد حرصه الشديد على وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالطبقات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن ما يؤكد كلامه هو استمرار تنفيذ القرار الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأكثر احتياجا كالأرامل والمطلقات وعمال التراحيل وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملون بالزراعة والباعة المتجولون وغيرهم.

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، قرارا بمد فترة تظلمات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجارى، علمًا بأن كان مقرر غلقها أمس الجمعة.

تحديث: من جانبه، أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، الدكتور عمرو مدكور، أن الوزارة لم تغلق باب تلقي تظلمات المواطنينن بشأن البطاقات التموينية عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر، لافتًا إلى تلقي التظلمات حتى الآن.

هذا وقد صرح الوزير الدمتور علي المصيلحي، بأن الوزارة تدرس الآن إضافة المطهرات والمعقمات إلى السلع التموينية، وذلك ضمن إجراءات مكافحة وباء فيروس كورونا.