سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 ومكاسب خلال تعاملات الظهيرة

سعر الذهب في مصر اليوم يشهد انهيار لأسعاره بخلاف ما كان عليه خلال الأيام السابقة، حيث يعتبر الذهب أكثر ما يشغل معظم المصريين، لارتباطه بمراسم إتمام الزواج، و ذلك متمثل في الشبكة التي هي بمثابة إعلان الخطبة وبداية إجراءات الزواج في مصر، ويتباهى المصريين بالشبكة المقدمة للعروس، بالإضافة لما يعتبره البعض من المصريين في أن الذهب هو الغطاء الأمن لمدخراته.

سعر الذهب اليوم يسجل مكاسب مع تعاملات الظهيرة، حيث ارتفع سعر أوقية الذهب 1.931 دولار، وبمتابعة السعر في مصر فنجد عيار 21 يسجل سعر 855 جنيهاً للجرام، وعيار 18 سعر 732 جنيهاً، وعيار 24 سعر 977 جنيهاً، بينما بلغ الجنيه الذهب عيار 21 سعره 6840 جنيهاً، ونجد حالة من عد الاستقرار يشهدها سعر الذهب من بداية تعاملات اليوم، فهل سيظل السعر على هذه الحالة هذا ما سنوافيكم به أول بأول.

سعر الذهب الآن 12/8/2020 في مصر

سعر الجنيه الذهب عيار 21 6840 جنيهاً مصرياً سعر الكيلو الذهب عيار 21 869.887 جنيهاً مصرياً سعر أوقية الذهب 1.931 $ عيار الذهب 24 977 جنيهاً مصرياً عيار الذهب 21 855 جنيهاً مصرياً عيار الذهب 18 732 جنيهاً مصرياً

أسباب انخفاض سعر الذهب

حالة التفاؤل التي يشهدها العالم منذ أمس بعد إعلان الرئيس الروسي “بوتين” عن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا.

إعلان الرئيس الأمريكي “ترامب” عن تخفيض الضرائب على الأرباح الرأسمالية.

التقارير الاقتصادية التي تشير لتعافي الاقتصاد العالمي والاتجاه لفتح أسواق جديدة.

و مازلنا نتابع معكم يومياً حركة السعر للمعدن النفيس “الذهب”، و ما سيكون عليه خلال الأيام القادمة في ظل الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة، وقد شهد سوق الذهب خلال النصف الثاني من عام 2019 تذبذب حاد في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، بسبب القرارات الأمريكية ووضع الاقتصاد العالمي، الذي يتحكم في أسعار الذهب، ولكن مع بداية العام الجديد 2020 يفاجئنا سوق الذهب بتحركات جنونية نحو الارتفاع، بسبب تداعيات انتشار مرض فيروس كورونا واتجاه الكيانات الكبري للاستثمار في الذهب كملاذ أمن للحفاظ على أموالهم، خاصةً بعد انهيار عدد من الأسواق العالمية وتوقف عجلة الإنتاج.