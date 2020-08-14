أسعار العملات في مصر الأربعاء|| 12 أغسطس 2020.. سعر الدولار والريال السعودي واليورو بالبنوك والسوق السوداء .. في الصباح

تابع معنا بشكل يومي أسعار العملات اليوم في مصر، في البنوك والسوق الموازية وأسعار الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي، نعرضه عليكم محدثا بشكل يومي لآخر أسعار العملات في البنوك، وكذلك في السوق السوداء، بالإضافة إلى المؤثرات التي تؤثر على أسعار العملات صعودا وهبوطا وأسباب نشاط أو تراجع السوق السوداء.

وقد كان الأداء العام للعملات في الشهور الستة الماضية هو الاستقرار في أسعار الدولار الأمريكي والريال السعودي، بينما استمر اليورو في التذبذب، نظرا لارتباطه بالسعر العالمي في بورصات العملات العالمية، وقد عاود الدولار، وكذلك أغلب العملات، للتراجع من جديد، بسبب تحسين التصنيف الائتماني للقروض المصرية إلى بي 1.

أسعار الدولار والعملات في مصر

سعر الدولار في البنوك: استقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم على متوسطاته السعرية في السوق المصري في أكثر من شهر عند متوسط سعر 16 جنيه.

سعر اليورو في البنوك: ارتفع اليورو في تعاملات الشهر الماضي، متأثرا بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، وعاود التراجع التدريجي في البنوك المصرية، مسجلا متوسطات سعرية 18.20 جنيه

سعر الريال السعودي في البنوك: استمرار الاستقرار في سعر العملة السعودية بالبنوك المصرية للشهر الثاني على التوالي، على نفس المتوسطات السعرية، بعد انتهاء فترة الحجز لموسم الحج على سعر 4.25 جنيه.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

العملة أعلى سعر شراء أقل سعر بيع الدولار 15.94 البنك العربي الأفريقي الدولى 15.99 بنك قناة السويس اليورو 18.67 البنك العربي الأفريقي الدولى 18.11 بنك قناة السويس الجنيه الاسترليني 20.63 البنك المركزى المصرى 20.25 بنك قناة السويس الريال السعودي 4.25 اتش اس بى سى HSBC 4.27 بنك قناة السويس الدرهم الإماراتي 4.34 بنك بلوم 4.35 بنك قناة السويس الدينار الأردني 22.42 البنك المركزى المصرى 22.56 Advertisements بنك الإسكندرية الدينار الكويتي 52.08 بنك بلوم 52.30 المصرف العربى الدولى الريال العماني 41.40 مصرف أبوظبى الإسلامى 41.61 بنك الإسكندرية الدينار البحريني 42.28 بنك بلوم 42.49 بنك الإسكندرية

العوامل المؤثرة في أسعار العملات بالبنوك

يتأثر الدولار الأمريكي بارتفاع الاحتياطي النقدي في البنوك المصرية من العملة الخضراء وانخفاض التضخم وتحسّن مؤشرات الاقتصاد المصري، وقد انخفض على هذا على المدى المتوسط بشكل تدريجي، لحين وصوله لمستوياته العادلة على المدى الطويل وهي 14 جنيه ثم 11 جنيه.

يتأثر سعر اليورو بالبنوك المصرية بالسعر العالمي للعملة الأوروبية في مقابل الدولار، مع تراجع العملة الخضراء ترتفع العملة الأوروبية في سوق العملات وترتفع أيضا في البنوك المصرية.

يتأثر سعر الريال السعودي بقانون العرض والطلب وارتفاع احتياطيات البنوك من العملة السعودية، ويرتفع الطلب على الريال في وقت الحجز من الشركات السياحية في مواسم السفر لأداء العمرة وكذلك الحج، حيث يكون الحجز بالريال السعودي، ويؤدي ارتفاع احتياطي البنوك من الريال في ذلك الوقت لاستمرار استقرار الريال، بينما يلجأ المتعاملين للسوق السوداء في حال عدم توافر الريال بالبنوك، مما يؤدي لانتعاشها.

أسعار العملات في السوق السوداء

يرتبط سعر العملات بالسوق السوداء بقانون العرض والطلب، ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات منذ حوالي عامين وأصبح التداول في السوق السوداء غير مفضّل للمتعاملين، حيث تقترب أسعار صرف العملات في السوق السوداء من السعر الرسمي لها، مما يجعل التداول يكون بشكل آمن في البنوك.

متوسط سعر الدولار في السوق السوداء شراء 15.90جنيه وبيع 16.00جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي في السوق السوداء 4.30 جنيه وبيع 4.50 جنيه.

متوسط سعر اليورو في السوق السوداء شراء 18.50جنيه وبيع 18.70 جنيه.

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تحديث

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية، والسوق السوداء، بالسعر العالمي للعملات الأجنبية، العملات الأوروبية، في مقابل سعر الدولار، وبسبب ارتفاعات في سعر الدولار بسبب تفاؤل المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي أدي ذلك إلي تراجع كل من العملات الأوروبية والذهب علي حد سواء.

يرتبط سعر الريال السعودي بالسوق المصري حسب قانون العرض والطلب، وحسب ارتفاع الطلب عليه لرحلات الحج العمرة، ويستطيع البنك المركزي المصري توفير العملة السعودية الآن دون وجود عجز في سلة العملات، مما يجعل الضغط على طلب الريال السعودي ليس مؤثرا بالوقت الراهن، كما قامت المملكة العربية السعودية بتوقيف رحلات العمرة إليها بالوقت الحالي، كوقاية من فايروس كورونا، بينما يستمر الطلب على تقديم طلبات الحج متاحا.