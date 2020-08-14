سعر الدولار اليوم الأربعاء | محدّث في البنوك المصرية وسوق الصرافة 12 أغسطس 2020.. في الصباح

تابع معنا في تحديث يومي سعر الدولار في السوق المصري والسوق السوداء، والمؤثرات التي تتحكم في سعر العملة الأمريكية بالسوق المصري، نعرضه عليكم محدثا بشكل يومي لأخر أسعار العملة الخضراء، فقد ارتفع سعر الدولار منذ 2011 لمستويات غير مسبوقة، وارتفع الطلب عليه وقل العرض مما أدى لنشاط كبير في السوق السوداء، وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار فقاعة سعرية رفعت سعر الدولار لما يقترب من 25 جنيها بينما أدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري وارتفاعات كبيرة في الاحتياطي النقدي، استمر البنك المركزي المصري في الإعلان عنها بشكل دوري، تحسن سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري، وتراجع سعر الدولار بالبنوك تدريجيا ليصل متوسط سعر 1590 جنيه، وتراجع نشاط السوق السوداء، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار فيها ما بين 15.60جنيه و 15.50.

سعر الدولار اليوم

تحديث : سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من 6 شهور، مسجلا أقل من 16.00 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 15.94 البنك العربي الأفريقي الدولى أقل سعر للبيع: 15.99 Advertisements بنك قناة السويس البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العربي الأفريقي الدولى 15.94 16.04 3 أسابيع بنك البركة 15.94 16.04 3 أسابيع البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 15.94 16.04 3 أسابيع البنك المصرى الخليجى 15.94 16.04 3 أسابيع كريدى أجريكول 15.94 16.04 3 أسابيع بنك التنمية الصناعية 15.94 16.04 3 أسابيع بنك التعمير والإسكان 15.94 16.04 3 أسابيع بنك الإستثمار العربي AIB 15.94 16.04 3 أسابيع مصرف أبوظبى الإسلامى 15.94 16.04 3 أسابيع البنك المصرى لتنمية الصادرات 15.94 16.04 3 أسابيع بنك مصر إيران التنمية 15.94 16.04 3 أسابيع المصرف العربى الدولى 15.94 16.04 3 أسابيع بنك بلوم 15.94 16.04 3 أسابيع بنك عودة 15.94 16.04 3 أسابيع اتش اس بى سى HSBC 15.94 16.04 3 أسابيع البنك التجاري الدولي (CIB) 15.93 16.03 3 أسابيع بنك مصر 15.92 16.02 شهر واحد البنك الأهلي المصري 15.92 16.02 شهر واحد المصرف المتحد 15.92 16.02 أسبوعين بنك الإسكندرية 15.92 16.02 أسبوعين البنك المركزى المصرى 15.92 16.05 أسبوعين بنك الكويت الوطني NBK 15.90 16.00 أسبوعين بنك قناة السويس 15.89 15.99 شهر واحد

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يعتبر البنك المركزي المصري المحدد الأساسي للسعر الرسمي لصرف الدولار بالبنوك، حيث تتم المعاملات الرسمية بالدولة بسعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي المصري، بينما يقوم كل بنك على حده بتحديد سعر صرف الدولار فيه حسب احتياطاته النقدية، وسجل سعر الدولار بالمركزي المصري استقرارا عند مستويات الأسبوع الماضي، وسجل سعر الشراء 15.92جنيه وسعر البيع 16.05 جنيه..

تحديث

ترتبط العملة الخضراء بالسوق المصري بقانون العرض والطلب، منذ تحرير سعر صرف العملة المصرية في مقابل جميع العملات، وأيضا احتياطيات المركزي من النقد الأجنبي، وخاصة الدولار، وقد ارتفع احتياطيات البنوك من الدولار بالفترة الأخيرة لمستويات غير مسبوقة منذ 2011، مما أدى لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، واتجاهه الانخفاض على المدى المتوسط.

تحديث 12 أغسطس 2020: استقرار في سعري بيع وشراء الدولار بالبنوك المصرية صباح الأربعاء ، وذلك على نفس المستويات السعرية التي حققتها أمس الاثنين بالبنوك، واستقرار في سعر البيع وتراجع طفيف في سعر الشراء، من أفضل شراء من البنك العربي الإفريقي وأفضل بيع من بنك قناة السويس.