شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريندات من تليفزيون الخليج 365: معدية البحيرة وعربة التين وشويكار الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365" موجز أخبار التريندات، لأهم وآخر الأخبار والموضوعات اللى تصدرت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة وحتى الآن. البداية مع النائب العام وحادث معدية الموت بقرية دميشلى فى محافظة البحيرة، وأمر النائب العام بحبس مالك المعدية لاتهامه بالتسبب خطأً في وفاة الغارقين، وعدم التزامه بواجباته ومسؤولياته نحو تعيين عاملين عليها دون ترخيص.

وانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثامين الغرقى، وأسفر الحادث عن وفاة أربعة، وإصابة ثلاثة، منهم اثنان من المتهمين.

وقررت النيابة العامة، استكمالًا للتحقيقات تشكيل لجنة ثلاثية من «الهيئة العامة للنقل النهري» لفحص المعدية وملف ترخيصها.

فى سياق آخر، كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنهاء انتداب موظفة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وعودتها لعملها الأصلى، عقب مشاهدته فيديو "عربة التين"، والذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ويُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الجائلين وتلقى بالتين الذى يبيعه على الأرض.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن هناك فارقا بين تطبيق القانون، والتعسف فى تطبيقه، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفات والإشغالات، دون تجاوز مع أحد.

كما تصدر رحيل النجمة الكبيرة شويكار، مواقع السوشيال ميديا عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

كانت دخلت الفنانة شويكار أحد مستشفيات الدقى خلال الأيام الماضية على إثر بعض الآلام التي كانت تعانيها بالقدم اليسرى والعظام، قبل أن توافيها المنية اليوم ، وسيتم تشييع جثمانها ظهر غدا السبت لدفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

Advertisements

كما سلط الموجز الضوء على خبر بدء الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فى تلقى الحصر العددى لأصوات الناخبين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تباعا من 27 لجنة عامة على مستوى جميع المحافظات.

ويعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اجتماعا، للنظر فى التظلمات على قرارات اللجان العامة، وذلك عقب تسلمها الحصر العددى لأصوات الناخبين من كل اللجان العامة وعقب الفصل فيها، سيتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة.

كما ألقى الموجز الضوء على قصة مثيرة للإعجاب تصدرت مواقع السشوشيال ميديا بطلتها زينب حربى محمود شحاتة ابنة قرية كوم العرب بسوهاج والثانية على الجمهورية بالثانوية الأزهرية.

زينب أصيبت بالعمى فجأة في أول أيام الامتحانات لكنها أكملت مسيرتها بكل عزم وإصرار لتحصل على مجموع 594 درجة بالقسم الأدبى وتحتل المركز الثانى على الجمهورية في الثانوية الأزهرية.

وفى متابعات لتريند فيروس كورونا، قالت الدكتورة رنا الحجى مديرة البرامج فى منظمة الصحة العالمية، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا مرتبطة بفصل الشتاء.

وأضافت أن هناك بعض الدول بالمنطقة بدأت فيها الموجة الثانية من انتشار كورونا، مضيفة أنه مازال فى مرحلة الخطر ولن ينتهى الخطر إلا بظهور لقاح، موضحة أن هناك دولا كثيرة تعمل على إنتاج لقاح للقضاء على الفيروس، مؤكدة أنه لا يوجد لقاح فعال حتى الآن رغم إعلان روسيا والصين عن إنتاج لقاحات.

واختتم الموجز أخباره بحصول نادى الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة .

من جانبهم، أكد مسئولو النادي الأهلي، أن محمود عبد المنعم كهربا كلف محاميه بالاستئناف ضد العقوبة وكشفوا أن هناك حالة من الرضا عن حكم فيفا، خاصة بعد رفض شكوى إيقاف اللاعب وكذلك حفظ شكوى الزمالك ضد الأهلي والتى اتهمه فيها بتحريض اللاعب على الهروب.