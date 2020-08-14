شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام نهاية قاتل أبنائه بالساطور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضية مريبة بطلها أب ليس فى قلبه رحمة، قتل أطفاله الأربعة وزوجته بالساطور، لتقرر محكمة الجنايات فى الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش الستار إعدامه شنقا. وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل إعدام قاتل زوجته وأبناءه الـ4 أثناء نومهم بالساطور والسبب وراء جريمته. Advertisements

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