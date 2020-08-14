شكرا لقرائتكم خبر عن بورشة للفنون الإبداعية.. الكنيسة الأسقفية تستكمل مشروع "معا من أجل مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت اليوم الجمعة، الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الدورة الثالثة لمشروع "معاً من أجل نتنمية مصر"، التى توقفت فى وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. بدأت أولى الفعاليات بخدمة مجتمع القاهرة، التى تقام بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، حيث بدأت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان "الفن للمجتمع"، وذلك انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الآخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف.

أدار التدريب دكتور حاتم، الوكيل الميسر الإبداعي إذ اشترك شباب من خلفيات دينية واجتماعية متنوعة فى عدد من الأنشطة والألعاب الإبداعية للتعرف على إمكاناتهم والطاقات التى يمتلكوها وكيفية استغلالها.

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كما اشتمل التدريب أيضًا التعرف على مهارات التواصل وكيفية بناء فريق مجتمعى،و تنظيم تطبيقات الفنون المجتمعية واستخدام الفنون كأداة لرسم ملامح المجتمع بشكل إبداعى.

من جانبه، قال رامز بخيت، المشرف على المشروع فى البيان الصادر عن الكنيسة، إنه تم تصميم هذا التدريب من أجل بناء فريق مجتمعى قادر على إطلاق برامج في المجتمعات المحلية تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع.