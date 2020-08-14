كيف تتجنب حرائق الماس الكهربائى للأجهزة المنزلية داخل شقتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتكب المواطنين العديد من الأخطاء داخل الشقق السكنية التى تتسبب فى اندلاع الحرائق، نتيجة لحدوث ماس كهربائى فى الأجهزة المنزلية، ولتفادى حدوث ذلك يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق، ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى: 1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله. 2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. 3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. 4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة. 5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. 6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد. Advertisements 7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت. 8- لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى. 9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل. 10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق. 11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام. 12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

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