بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة و"ألسن عين شمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وقعت الدكتورة علا عادل مديرة المركز القومي للترجمة، بروتوكول تعاون مع كلية ألسن جامعة عين شمس، ينص على تدريب الطلاب في مجال الترجمة، وتنظيم ورش عمل وندوات في مواضيع الترجمة واللغة والنشر.
كما يتضمن البروتوكول إمداد مكتبة الكلية بمجموعة من إصدارات المركز، مع تقديم تخفيضات خاصة، واستعانة المركز ببعض المصححين اللغويين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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