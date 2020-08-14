بسبب فيديو "عربة التين".. وزير الإسكان يكلف بإنهاء انتداب موظفة "القاهرة الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب موظفة القاهرة الجديدة التي تعاملت بحدة مع أحد الباعة الجائلين "صاحب عربة تين"، وعودتها لعملها الأصلي بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك عقب مشاهدة وزير الإسكان فيديو "عربة التين"، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ويُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الحائلين، وهو صاحب "عربة تين" بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض،

وقال "الجزار"، إن هناك فارق بين تطبيق القانون، والتعسف في تطبيقه، مشددًا على جميع المسؤولين بأجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفات والإشغالات، دون تجاوز مع أحد، أو استغلال السلطة، والتعسف فى تطبيق القانون.

وأكد وزير الإسكان أن المدن الجديدة كلها تحتوى على مجتمعات حضارية مخططة، ومن ثم نعمل جميعا على ألا تصل إليها الظواهر والسلوكيات العشوائية، وتبذل أجهزة المدن الجديدة جهودا مضنية لمواجهة المخالفات والإشغالات وخلافه، وستستمر جميع أجهزة المدن الجديدة فى تنفيذ ذلك، طبقا لمهامها، وطبقا للقوانين واللوائح، مطالبا المواطنين أيضا بالحفاظ على ما تحقق فى هذه المدن، والالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة.