مصر | ليلة جنسية تنتهي بالقتل.. القصة الكاملة لمقتل عجوز إفريقية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليلة جنسية تنتهي بالقتل.. القصة الكاملة لمقتل عجوز إفريقية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قادتها قدماها إلى طريق الحرام، واستغلال شقتها المستأجرة بالحي الشعبي، كـ"وكر للدعارة" وملاذا للرجال راغبي المتعة الحرام، والفتيات الساقطات نظير عمولة تتقاضاها من الطرفين.

داخل شقة مستأجرة منذ عدة أشهر، بمنطقة أرض اللواء، كانت تقطن سيدة ستينية العمر، تحمل الجنسية السودانية، وتوفر مصدر دخلها دون الخروج من شقتها، حيث تستقطب الفتيات للشباب راغبي المتعة الحرام من جنسية بلدها.

مطلع الأسبوع الجاري، اتفق شاب عشريني العمر، ويحمل الجنسية السودانية، مع السيدة العجوز على أن تستقطب له فتاة ساقطة لممارسة الجنس مقابل 200 جنيه، ليحضر الشاب إلى شقتها لإشباع رغبته الجنسية، ولسوء حظه لم تحضر الفتاة في الميعاد المتفق عليه.

عرضت السودانية الستينية العمر، أن تمارس الجنس مع الشاب، بدلا من الفتاة، ولدي موافقته، وانتهائهما من علاقتهما المحرمة، طلبت السيدة العجوز 200 جنيه آخرين، مقابل العلاقة، لكن طلبها قوبل بالرفض، وعلى إثر ذلك وقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، خنق على إثرها الشاب، المجني عليها، وسرق هاتفها المحمول وفر هاربًا.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على المتهم بقتل سيدة إفريقية الجنسية داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء نطاق قسم شرطة العجوزة.

كان أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق، بأن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، نجحوا في تحديد هوية المتهم بقتل سيدة إفريقية الجنسية داخل شقتها، بمنطقة أرض اللواء.

وكشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة سيدة إفريقية الجنسية داخل شقتها، بنطاق قسم شرطة العجوزة، إذ تبين أن المجني عليها سودانية الجنسية، تقيم بشقة مستأجرة بمنطقة أرض اللواء "الشقة محل الواقعة".

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وأضافت التحريات أن المتهم سرق الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها ومبلغ مالي حوالي 500 جنيه.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة إفريقية الجنسية، مقتولة داخل شقتها بمنطقة العجوزة، وسط المحافظة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية، بنطاق القسم، واختفاء قاطنتها منذ عدة أيام.

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وبكسر باب الشقة، والدلوف إلى داخلها عثر على جثة قاطنة الشقة، إفريقية الجنسية، مقتولة داخل غرفة نومها، ومقيدة، وبها آثار خنق حول رقبتها.

وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود أي آثار كسر بأبواب أو نوافذ الشقة، ما يوضح إلى أن الجاني دخل بطريقة مشروعة، وعثر بصالة الشقة على آثار استضافة لأحد الأشخاص.

وكشفت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن السيدة الإفريقية حضرت إلى البلاد منذ عدة شهور وتقيم بالشقة سكنها إيجار جديد، ويتردد عليها سيدتين آخرين بصفة مستمرة، وجري نقل الجثة إلى المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي بالجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بعد فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الواقعة، وفحص علاقات المجني عليها والمترددين عليها إلى هوية المجني عليه.

وأعدت القوات مأمورية تنسيقا مع قطاع الأمن العام وتمكنت من القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.