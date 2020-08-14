أخبار مصر | الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من مقدونيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من مقدونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل اليوم الجمعة 175 سائحًا على متن أول رحلة طيران قادمة من دولة مقدونيا بجنوب شرق أوروبا إلى مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر وجاءت الرحلة من العاصمة المقدونية سكوبي.
كما وصلت أيضًا الي مدينة الغردقة رحلة طيران من بلجراد في صربيا على متنها 185 سائحًا، وثلاث رحلات طيران من العاصمة الأوكرانية كييف على متنهم 572 سائحًا.
وفى سياق متصل، استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء اليوم 5 رحلات طيران قادمة من دولة أوكرانيا، ويأتي ذلك استمرارًا لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي، حيث بلغ عدد السائحين القادمين لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية استئناف الحركة الي أكثر من 85 ألف سائحًا.
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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القطع الأثرية الخاصة بمعرض "ملوك الشمس" وصلت اليوم الجمعة إلى المتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج القطع تمهيدًا لافتتاحه في آخر اغسطس الجاري، موضحا أن المعرض سيستمر لمدة ستة أشهر، حتي فبراير ٢٠٢١.
يعرض المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية بالاضافه إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.
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وتقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بطلب رسمى إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بإعادة النظر فى مواعيد إغلاق المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات الأعضاء بالغرفة،
وقال عادل المصري رئيس الغرفة إنه في ظل نجاح والتزام هذه المنشآت بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى قررتها الوزارة لإعادة التشغيل والمحددة فى الوقت الحالى بنسبة 50%، وإشادة الوزارة بهذا الإلتزام وعدم ضبط أية مخالفات تجاه هذه المنشآة فى عمليات التطبيق للقواعد والضوابط.
وأضاف المصري فى بيان صحفي صادر عن الغرفة، أن الغرفة طالبت بتعديل مواعيد الإغلاق، ومساواة المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات فى القاهرة الكبرى، بما تم تطبيقه في مدينة شرم الشيخ، وقيام معالي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتعديل مواعيد الإغلاق للمنشآت والمطاعم والكافتيريات والبازارات السياحية هناك إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
وأوضح المصري، أن الغرفة دعت إلى هذا التعديل في ضوء التعافي من جائحة كورونا وتراجع معدلات الإصابة إلى معدلات مطمئنة وفقًا للإحصاءات اليومبة الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.