أخبار مصر | الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من مقدونيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من مقدونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل اليوم الجمعة 175 سائحًا على متن أول رحلة طيران قادمة من دولة مقدونيا بجنوب شرق أوروبا إلى مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر وجاءت الرحلة من العاصمة المقدونية سكوبي.

كما وصلت أيضًا الي مدينة الغردقة رحلة طيران من بلجراد في صربيا على متنها 185 سائحًا، وثلاث رحلات طيران من العاصمة الأوكرانية كييف على متنهم 572 سائحًا.

وفى سياق متصل، استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء اليوم 5 رحلات طيران قادمة من دولة أوكرانيا، ويأتي ذلك استمرارًا لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي، حيث بلغ عدد السائحين القادمين لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية استئناف الحركة الي أكثر من 85 ألف سائحًا.

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