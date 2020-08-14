شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 299 حالة من إصابات كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء بيانا بحالات كورونا على مستوى المحافظة شهد زيادة حالات الشفاء، حيث تم تسجيل حالة اصابة ايجابية واحدة بالنسبة لفيروس كورونا، وشفاء عدد 4 حالات جديدة.

وأشار البيان، الجمعة، إلى أن موقف الاصابات على مستوى المحافظة بلغ عدد 105 حالات ايجابية، وزيادة عدد حالات الشفاء ليصل إلى 299 حالة من المحجوزة في المستشفيات والمعزولة منزليا.. مع استمرار حجز عدد 4 حالات تحت العلاج في المستشفيات، وقلة عدد حالات العزل المنزلى ليصبح عددها 29 حالة، واستمرار عدد حالات الوفاة كما هو بواقع 23 حالة منذ بداية الجائحة .

ومن جانبه، أكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة على ضرورة استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية منعا لانتقال العدوى أو ظهور اصابات جديدة .