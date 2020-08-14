شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «أنا وهو وهي» و«سيدتي الجميلة».. القنوات المتخصصة تودع شويكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع القنوات المتخصصة بوداع الفنانة الكبيرة شويكار على قنوات سينما وكوميدي وماسبيرو زمان.

وقال المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، إن قناه «نايل سينما» ستعرض، اليوم الجمعة، فيلم «أنا وهو وهي» في تمام الساعة السابعة والنصف، وكذلك تعرض قناة «نايل كوميدي» مسرحية «سيدتي الجميلة» مع فؤاد المهندس، وتعرض قناة «ماسبيرو زمان» برنامج «لسه فاكر» يوميا على مدار ثلاثة أيام في تمام التاسعه والربع مساء.

يذكر ان الفنانة شويكار من مواليد عام 1938 بالاسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا، تزوجت من المحاسب «حسن نافع»، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما ثنائيا بارزا في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، وتزوجت بعده من السيناريست مدحت يوسف، اشتهرت بالأدوار الكوميدية التي قدمتها إلى جانب الفنان الراحل فؤاد المهندس حيث قدما سويا العديد من الاعمال الخالدة، كما جسدت شخصيات متنوعة لتؤكد موهبتها في فن التمثيل .