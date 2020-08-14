شكرا لقرائتكم خبر عن حاول مرة وفشل ثم نجح في الثانية.. انتحار مصاب بفيروس كورونا بالغربية خوفًا من التنمر عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أهالى قرية شبراملكان التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، عن تفاصيل واقعة انتحار مصاب بفيروس كورونا قفزا من السيارة لإحدى الترع عقب هروبه من مستشفى الحميات.

وأشار الأهالى، أنه يعمل مدرس وعندما علم بإصابته بفيروس كورونا انتابته حالة نفسية سيئة، وتم عزله في مستشفى الحميات بالمحلة، وبعد أيام تمكن من الهروب وحاول الانتحار عن طريق القفز في أحدى الترع وأنقذوه الأهالى، وقمنا بالاتصال بشقيقه لتسليمه عند عودته إلى القرية مستقلا السيارة، قام بالقفز مرة أخرى للتخلص من حياته خوفا من تنمر أهالى القرية ولفظ انفاسه الأخيرة.

كانت شهدت قرية شبرا ملكان التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، واقعة مؤسفة، حيث تخلص مريض من حياته عن طريق قفزه من إحدى الترع عقب علمه بإصابته بفيروس كورونا عقب هروبه من مستشفى الحميات .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع مصاب بفيروس كورونا ويدعى «ع.ا.ا» 44 سنة ويعمل مدرس إثر قيامه بالقفز في الترعة من سيارة أثناء محاولته الهروب من مستشفى الحميات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحقيقات، أن المصاب كان محتجز بمستشفى الحميات بسبب إصابته بفيروس كورونا وحاول الهروب ولكنه فشل وتم تسليمه لأسرته وعند معاودته إلى منزله قفز من السيارة وسقط في الترعة وتوفى غرقا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها لمعرفة أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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