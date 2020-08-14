شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من «الأطباء» للتكليف بالقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير/ الدكتوراة، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2021.

ويشترط أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى- كشف الهيئة- وفقا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة- فترة التكليف-، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة، ولا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا يزيد السن على 34 سنة فى 1 يناير المقبل، وألا يزيد سن الحاصلين على درجة الدكتوراة على 38 سنة، وألا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراة، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

وعن مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف، يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنوياً بحد أقصى 4 سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيانا بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش.