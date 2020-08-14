شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الاقتصادية لقناة السويس»: نأمل فى إقامة منطقة برازيلية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية استطاعت خلال فترة «جائحة كورونا» التعاون مع شركائها والتوافق والتنسيق مع الجهات المختلفة، بفرض إجراءات احترازية وتدابير وقائية كان لها أثر إيجابى على حجم التداول والتعامل مع المستجدات التى ظهرت نتيجة انتشار الفيروس، ما أحدث واقعًا جديدًا مختلفًا عما كان عليه قطاع الشحن واللوجستيات قبل الأزمة.

وخلال كلمته بالندوة الرقمية الافتراضية التى نظمتها الغرفة التجارية العربية- البرازيلية، بالاشتراك مع اتحاد الغرف العربية، بعنوان «أثر تداعيات أزمة كورونا على صناعة اللوجستيات فى الوطن العربى.. الفرص والتحديات فى ضوء الشراكة مع أمريكا الجنوبية»، أعرب «زكى»، عن أمله فى إنشاء وإقامة منطقة برازيلية للصناعات والخدمات اللوجستية مدعومة بمنصات تجارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يؤدى إلى خفض تكلفة الصادرات إلى الشركاء التجاريين بنسب كبيرة تتعدى الــ25% وتصل إلى 50%، بالإضافة إلى خفض المدة الزمنية بنحو 50%، باعتبار أن أحد أهم العوامل المؤثرة على معدلات نمو التجارة الخارجية، خاصة «تجارة الجنوب إلى الجنوب»، هو تكلفة النقل والشحن المالية والزمنية، مؤكدًا أن دور الموانئ والمناطق الاقتصادية فى تحقيق التكامل بين تلك الدول يعد إحدى آليات تعزيز ونمو هذه التجارة، ومن هنا يبرز دور المنطقة الاقتصادية فى تسهيل تكامل التجارة العالمية ودعم سبل الاندماج معها، إذ يعد هذا أحد أهداف المنطقة الاقتصادية بموقعها المتميز.

وأضاف «زكى» أن المنطقة تستطيع أن تلعب هذا الدور بشكل جيد، نظرًا لامتداد مساحتها فى مناطق متنوعة تتميز بخصائص مختلفة وتتناسب مع كثير من الصناعات مع توفير مرافق حيوية وعمالة مدربة وشبكة طرق وأنفاق تسهل حركة التجارة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى ما تقدمه المنطقة من حوافز ضريبية وجمركية، وما تتمتع به المنطقة من نظم قانونية متعددة تتناسب مع تأسيس الشركات باختلاف تخصصاتها القطاعية، وما تحظى به المنطقة من تكلفة تشغيلية تنافسية، وكل هذا يتيح للقواعد الصناعية الدولية المقامة بها تنافسية ويعطيها ميزات إضافية، منوهًا بأن المنطقة تعد بوابة لتسهيل التبادل التجارى بين دول أمريكا اللاتينية وتحديدًا البرازيل، وباقى دول العالم، خاصة دول إفريقيا، ومن خلال الاتفاقيات التجارية تستطيع المنطقة الوصول لأسواق متعددة تصل إلى 1.8 مليار مستهلك حول العالم، مثل سوق الكوميسا التى تتمتع بنسبة نمو سنوية تصل إلى 6%، علاوة على الأسواق العربية التى تتمتع بزيادة مطردة سنويًا.

وأشار «زكى» إلى أن المنطقة الاقتصادية تهدف إلى تعزيز دور ميناء «سانتوس» البرازيلى كميناء محورى لوجيستى تنطلق منه التجارة البينية الجنوبية إلى الشرق والشمال من خلال سلاسل الإمداد ما بين ميناء شرق بورسعيد والميناء البرازيلى، داعيًا إلى ضرورة التواصل خلال الفترة المقبلة مع الجانب البرازيلى، لتفعيل هذه الأفكار والآليات إلى مشروعات على أرض الواقع يستفيد منها الجانبان.