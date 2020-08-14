شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مالك و2 عاملين بـ«معدية البحيرة» الغارقة 4 أيام على ذمة التحقيقات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة كوم حمادة الجزئية، برئاسة المستشار أحمد رضوان، رئيس نيابة كوم حمادة، حبس «حازم .ز» مالك معدية قرية دمشلى الغارقة و2 من العاملين عليها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة ثلاثية لفحص مدى صحة ترخيص المعدية ووجود وسائل الأمن والمتانة بها وبيان وجود مخالفات والمسؤول عنها إن وجدت وهل يوجد تعمد أو إهمال فى الحادث وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث.

غرق معدية قرية دمشلى بالبحيرة

وتسبب حادث غرق المعدية قى وفاة 4 أشخاص وجميعهم يقيمون بمركز كوم حمادة، وتم انتشال جثامينهم جميعًا وهم: محمد عبد الله السرسى وابن عمه أحمد عبد الحميد السرسى، أبناء عم ويقيما بقرية دمشلى، ووائل رفعت رمضان، يقيم بقرية محلة أحمد، ومحمود حمدى شندى، ويقيم بقرية عز الدين، كما أصيب فى الحادث 3 أشخاص تم نقل 2 منهم إلى مستشفى منوف المركز لإسعافهما وهما عبد الرحمن خضر وأحمد رفاعى سليمان.

غرق معدية قرية دمشلى بالبحيرة

وأكدت الجهات المختصة بمديرية الطرق استيفاء المعدية لشروط الترخيص لنقل الركاب والسيارات، ووجود عيب فى الرصيف الصاعد إلى المعدية يجعله غير مناسب لمرور السيارات عليه بشكل آمن، وأن المعدية غير مؤهلة لنقل سيارات النقل الثقيل، وأرجع أحد ركاب المعدية سبب الحادث إلى صعود سيارة النقل الثقيل المحملة بالسماد البلدى.

غرق معدية قرية دمشلى بالبحيرة

ووجهت النيابة إلى مالك المعدية تهم التسبب في وفاة الغارقين، وتعيين عاملين على النعدية دون ترخيص، وأرجع سبب الحادث أيضًا إلى صعود سيارة النقل الثقيل إلى المعدية، وأنها غير مجهزة لنقل مثل تلك السيارات، معترفًا بأن الوحدة المحلية سبق وتبيت أن العاملين على المعدية يعملون دون ترخيص، وأقر العاملان أيضًا خلال استجوابهما بالعمل على المعدية دون ترخيص وبعلم مالكها بذلك.

غرق معدية قرية دمشلى بالبحيرة

وطالعت النيابة العامة تراخيص المعدية فتبينت الترخيص لمالكها بالعمل على المراكب الداخلية لثلاث سنوات تبدأ من شهر يوليو عام ٢٠٢٠ م، وإصدار شهادة من إدارة الملاحة الداخلية بالمحافظة بصلاحية المعدية للعمل ونقل الركاب والسيارات عليها لعامين تبدأ من ذات الشهر.

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غرق معدية قرية دمشلى بالبحيرة

غرق معدية قرية دمشلى بالبحيرة