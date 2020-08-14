شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، توافد عدد كبير من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية اليوم الجمعة وغدا السبت، حتى الساعة الـ 6 مساءً، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، وتيسيراً عليهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

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