شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في لبنان يزور إحدى المستشفيات المتضررة: «الجرح واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير مصر في لبنان، الدكتور ياسر علوي، إن القاهرة كانت مع لبنان في الماضي والحاضر وستكون معها في المستقبل، مضيفا «الجرح واحد والهم واحد».

جاء ذلك خلال زيارته ظهر اليوم، مستشفى الكرنتينا الحكومي، الذي تعرض لدمار شبه كامل نتيجة انفجار مرفأ بيروت، وتعطلت خدماته كاملة، نظرا إلى قربه من موقع من الانفجار.

وخلال الزيارة، قال السفير حضرت إلى المستشفى استكمالا لأعمال الإغاثة بعد الانفجار، هدفنا في المرحلة الحالية هو عودة المستشفى إلى تقديم الخدمة الطبية قريبا، معلنا في الوقت نفسه عن وصول باخرة مساندة للبنان قريبا محملة بالزجاح والمواد العازلة والالمنيوم ومساعدات غذائية كالطحين، إضافة إلى مساعدات طبية، وسبق زيارة السفير وصول شاحنة محملة بمساعدات دوائية واغاثية مصرية للطوارئ والخدمات الطبية.