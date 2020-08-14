"السياحة ":الغردقة استقبلت أول رحلة طيران من مقدونيا وعلى متنها 175 سائحاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت اليوم الجمعة ، مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، أول رحلة طيران قادمة من دولة مقدونيا بجنوب شرق أوروبا والتي جاءت من العاصمة المقدونية سكوبي وعلى متنها 175 سائحاً ، كما وصل أيضا الي مدينة الغردقة رحلة طيران من بلجراد في صربيا على متنها 185 سائحاً، وثلاث رحلات طيران من العاصمة الأوكرانية كييف على متنهم 572 سائحاً. Advertisements وفى سياق متصل، استقبلت اليوم مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 5 رحلات طيران قادمة من دولة أوكرانيا ، ويأتى ذلك استمراراً لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي، حيث بلغ عدد السائحين القادمين لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية استئناف الحركة الي أكثر من 85 ألف سائحاً.



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