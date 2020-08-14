شكرا لقرائتكم خبر عن حملة شباب الخير بطناش تكرم أوائل الثانوية العامة والمعلمين المتميزين من أبناء القرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت حملة شباب الخير بقرية طناش في الوراق بمحافظة الجيزة، احتفالية كبرى بالتعاون مع مركز شباب طناش لتكريم أوائل الثانوية العامة والمعلمين المتميزين من أبناء القرية.

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ونظم الحفل مجموعة من شباب القرية من بينهم:"خيرى طنطاوى وجمال عبد الظاهر، عماد جبريل، أحمد عاطف عبد البر، خيرى عبد المنعم الطويل، محمد كحلاوى، مدحت شعراوى، محمد عبد اللطيف موسى، يوسف حلمى ومحمد عبد العاطى"، وقدم الحفل راشد زغلول.

وخلال الحفل تم تكريم الطلاب المتميزين وأوائل الثانوية العامة في القرية، بالإضافة إلى تكريم المعلمين من أبناء القرية ومن بينهم كل من:"عبدالعال إبراهيم جبريل، عباس عبدالمنعم عيسى، عبدالمنعم أبو سريع، مجدى احمد كامل منصور، عبدالخالق المصرى محمد، محمد عبدالحميد شلبي، طارق علي حفني، وليد محمد حفني، حسام عبدالحليم شعراوى، سامية عبد اللطيف سليمان، محمد عبد البر عمارة، عبد المنعم أحمد عبد المجيد، الدكتورة أميره احمد عبدالمجيد أبو حمدة، فؤاد كامل عيسي، أحمد مبروك، كمال السيسي، صبري عبدربه ابوحمده، أحمد ابورواش ابوحمده ، سيد ابورواش ابوحمده، هاني علي عبدالمجيد ابوحمده، محمد السيد عبدالبر ابو حمده، حسام الدين عبده، احمد ابراهيم رزق، عبدالحليم السيد شلبي، عبدالمنعم حسن الحاج حسن، مصطفى حسن جوهري، رضا حسين عابدين الفقي، محمد عادل ابورواش، خليل محمد خليفه، هاني قنصوه، عبد الصمد مدير المدرسة القديمة".

كما تم تكريم عدد من المتميزين في الأعمال الخيرية بالقرية من بينهم:"اسم الراحل عمر عبدالعزيز شحاته، ومدحت حسين ظاظا، محمد حسن الزمر، شريف عبدالبر، أسامه عبد البر عبدالله كمال عبدالبر، هاله عبدالبر ابو حمده ، عبدالله محروس الشاهد، الشيخ عبدالرؤوف محمد محمود، والكاتب الصحفى عبدالفتاح عبدالمنعم منصور المؤذن، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع"