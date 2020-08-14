شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش لـ"CNBC": فكرة الاتفاق مع إسرائيل نشأت فى اجتماع بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش ، إن اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل هو حل يربح فيه الجميع ويزيل التهديد الوشيك بضم الضفة الغربية، من قبل إسرائيل.

وأضاف الوزير الإماراتي ، فى تصريحات لشبكة CNBC قائلا: "كنا في اجتماعات جامعة الدول العربية.. وكانت الفكرة كلها، ماذا نفعل لوقف هذا الضم؟ بطريقة ما، بدأ الضم كتهديد يلوح في الأفق من شأنه أن يقوض أي احتمالات لحل الدولتين".

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جاءت تصريحات قرقاش بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أمس الخميس أن كلا البلدين اتفقا على تطبيع العلاقات ، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مفتوحة مع إسرائيل.

وتابع قرقاش قائلا: "كانت الإمارات نشطة للغاية على الصعيد الدبلوماسي واتخذنا خطوة غير مسبوقة ، على اعتبار أن الضم سيقوض آفاق المفاوضات والسلام برمتها وسيؤثر على احتمالات قيام إسرائيل بعلاقات مع العالم العربي"، وأضاف: "لا يمكنني تحديد لحظة معينة لكن الفكرة تطورت وهي لماذا لا نخلق حلاً يربح فيه الجميع".

ووصف قرقاش الاتفاق ،بأنه طريقة لنزع فتيل تهديد حقيقي لحل الدولتين ، ونأمل السماح باستئناف المفاوضات، ولكنه ليس خارطة طريق للسلام بين إسرائيل وفلسطين، وقال: "إن هذا يعود حقًا إلى الفلسطينيين والإسرائيليين ورعاة تقليديين آخرين مثل الأمريكيين".