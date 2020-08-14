شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار قانونى لـ تليفزيون الخليج 365: الأهلى وراء مخطط هروب كهربا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار القانونى، نهاد حجاج، فى تصريح خاص لـ"تليفزيون الخليج 365"، أن النادي الأهلي هو الذي قام بالتخطيط لهذا السيناريو من بدايته، وبالتالي فإن الأهلي سيقوم أيضا بتفويض محامي من أجل الطعن على القرار، ولكن هذا سيواجهه أيضا طعن من الزمالك الذي يريد الضغط على الفيفا من أجل معاقبة الأهلي.

وأضاف حجاج، أن ما تم تداوله اليوم بشأن قرار معاقبة اللاعب محمود كهربا، ما هو إلا منطوق الحكم، موضحا أن الحيثيات حتى الآن لم يتم إعلانها رسميا.

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جدير بالذكر أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أعلن عن ارتياحه بعد صدور القرار الذي لم يذكر اسم النادي الأهلي في قرار العقوبة، وهو ما يراه الخطيب متماشيا مع مبادئ النادي الأهلي.

ويرى حجاج، أن الزمالك سيواصل المطالبة بمعاقبة الأهلي، لأنه في حالة ثبوت تورط الأهلي من الجانب القانوني فإن الفيفا سيعاقبه بالإيقاف لمدة "دورتي انتقال"، وهو ما يعني حرمان الأهلي من استقدام لاعبين جدد لمدة عام كروي كامل.

وأوضح حجاج، أن الحكم الصادر اليوم عن الفيفا يعتبر حكم أوّلي، وأن المشوار ما زال طويلا وقد يستغرق بعض الوقت، فهناك عدة درجات تقاضي أخرى أبرزها المحكمة الرياضية.