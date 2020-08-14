شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الدواجن يكشف لـ تليفزيون الخليج 365 أسباب انخفاض الأسعار بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن بالأسواق الآن تسجل أقل سعر لها منذ بداية عام 2020، حيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء مسجلة انخفاضاً جنيهين فى الكيلو ليصبح السعر في المزرعة 19 جنيهاً، بعدما سجل السعر في بداية الأسبوع 21 جنيهاً، وبلغ سعر الدواجن للمستهلك يتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.
وأضاف خلال مداخلة له مع "تليفزيون الخليج 365"، أن الدواجن البلدي سجلت 28 جنيهاً من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وبلغ سعر الدواجن المجمدة والمصنوعة محلياً 35 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم صافي، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض 26 جنيهاً من المزرعة ويتراوح سعرها للمستهلك بين 30-33 جنيهاً.
ووصف عبد العزيز السيد، تلك الأسعار بأنها متدنية في ظل الأوضاع التي يمر بها السوق حاليا.
وأوضح أن سوق الدواجن يشهد حالة من الركود حاليا وهي التي أدت لانخفاض الأسعار، معللا أسباب الركود بأنها تتعلق بالحالة الاقتصادية للمواطن التي تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب الظروف العالمية التي نمر بها، بجانب قرار خفض ساعات عمل المطاعم الذي أدى لانخفاض الطلب.
وأعرب رئيس شعبة الدواجن، عن توقعاته بعودة الأسعار لطبيعتها مجددا خلال الفترة المقبلة وتحديدا إذا قررت الحكومة السماح للمطاعم بساعات عمل أكبر.
أما عن الأخبار التى أعلنتها دولة الصين بشأن اكتشاف فيروس كورونا على أجنحة الدجاج المجمد الذى تم استيراده من البرازيل، فأكد عبد العزيز السيد، أن أي دواجن يتم استيرادها من الخارج يتطلب وجود لجنة من المجزر لأخذ عينات من المنتج وفحصها في معامل صحة الحيوان ومعامل وزارة الصحة ومعامل الصادرات والواردات، وفي حالة اكتشاف أي مشكلة يتم إعادة الشحنة بالكامل إلى بلد المنشأ.
وشدد السيد، على أن مصر لم تسجل اكتشاف أي حالة لدواجن تحمل فيروس كورونا حتى الآن بفضل يقظة مختلف الجهات الحكومية المسؤولة.
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