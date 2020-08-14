شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" لتليفزيون الخليج 365: رصد 3 ملايين مخالفة بناء بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تليفزيون الخليج 365 من خلال الفقرة الرئيسة، والتي قدمتها الزميلتان حور محمد ورغدة بكر، وأعدها أحمد حسنى وتامر إمام، الضوء على ما تشهده محافظات مصر من إجراءات صارمة نحو مخالفات البناء، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعامل معها بشكل حازم، وعدم السماح للمقاولين بمخالفة القوانين والاستيلاء على أراضى الدولة، باستضافة الدكتور محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.





وقال الدكتور محمد الفيومى، إن ما نتج حصره حتى الآن من مخالفات المباني في مصر، وصل إلى 3 ملايين مخالفة ما بين بناء بدون ترخيص، أو تعلية بدون ترخيص، ومخالفة لشروط البناء، موضحاً أن هذا العدد يمس شريحة كبيرة من المواطنين، فإذا أفترضنا أن المخالفة تخص أسرة واحدة، فهناك 3 ملايين أسرة يعانون من المخالفات.

وأضاف عضو الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المخالفين يعيشوا في قلق خلال تلك الفترةن فهناك البعض منهم خالف القانون، وأخرين اشتروا مساكن مخالفة للقانون، مؤكداً أن فتح بابا التصالح لتقنين تلك المخالفات.



