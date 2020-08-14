شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: تحصين 12863 طائر من الأمراض الوبائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنشطة وجهود إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري في الأسبوع الأول من أغسطس 2020م، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن، و خالد البرعي، مدير عام الوقاية، حيث بلغ إجمالي الطيور المحصنة ضد الأمراض الوبائية 12863طائر، فضلاً عن تطهير 9 أسواق، و 16رياشة، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
وأكد محافظ كفر الشيخ،أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة بالوحدات والإدارات البيطرية ،مشيراً إلى أن مديرية الطب البيطري تمكنت من تطهير وتعقيم أكثر من 11 ألف منشأة حكومية، ومؤسسة من مؤسسات الدولة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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96,108
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تعافي
56,890
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وفيات
5,107
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