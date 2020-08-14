شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقرر استبعاد مدير الحملة الميكانيكيه بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استبعاد مدير إدارة الحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة، من موقعه، ونقله للعمل بديوان مجلس مدينة زفتى، وذلك بسبب مخالفات شابت مهام عمله.

وكلف المحافظ، اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية، بتكليف أخر للقيام بمهام مدير إدارة الحملة الميكانيكية بديوان المحافظة، لحين شغلها بالطرق القانونية.