شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على تواصل حملات إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجها بتطبيق القانون بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وقال محافظ سوهاج، أن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية نفذتها اليوم مديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة، والوحدات المحلية، بمراكز جرجا، ودارالسلام، وأخميم، وطما، وطهطا أزالت 30 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، منها إزالات فورية في المهد، لافتا إلى أن التعديات تنوعت ما بين إقامة منازل، وأسوار، وأحواش، ومخازن، وتشوين مواد بناء، ومصادرة «بلوك أبيض»، وقد تم إزالتها ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في عمليات التعد.

وأشاد المحافظ، بنجاح الحملات المكبره في التصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجها الشكر لأجهزة الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على حرصها وإهتمامها بتنفيذ الإزالات الفورية للتعديات.

حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بسوهاج

حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بسوهاج