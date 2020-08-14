شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشكر أبناء المحافظة لمشاركتهم الفعالة في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن خالص الشكر والتقدير والعرفان لأبناء محافظة القليوبية على المشاركة الايجابية والفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ لتكون اصواتهم مصدر فخر واعتزاز لوقفهم بجانب مصرنا الغالية.

كما وجه المحافظ، الشكر لقيادات المحافظة ممثلا في اللواء فخر الدين العربى مدير امن القليوبية والدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ والدكتور عواد احمد على السكرتير العام واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد للتنسيق والمتابعة المستمرة والتعاون مع كافة الجهات.

واعرب المحافظ عن خالص شكره لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل المشرف، موجها الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة، والشرطة، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأمن والأمان للناخبين طوال يومي التصويت دون ما يعكر صفو الانتخابات، ولدورهم في تأمين المقار واللجان الانتخابية وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.

وتقدم المحافظ بخالص الشكر والتقدير لكل من رجال القوات المسلحة والشرطة على مجهودهم الرائع في تامين الانتخابات وكذلك لجميع الجهات الامنية ( الامن القومى- الوطنى- المخابرات الحربية-الرقابة الادارية) على دعمهم ومساندتهم في هذا العرس الانتخابى

وكذلك يتقدم الهجان بالشكر والتقدير وأعضاء مجلس النواب وأمناء الاحزاب ومجلس ادارة الشباب والرياضة ومجلس امناء التعليم والمجلس القومى للمراة والرائدات الريفيات والنقابات والشركات القابضة والشركات الخاصة ورجال الدين ممثلا في الاوقاف والازهر والكنيسة والجمعيات الاهلية والعمد والمشايخ والكشافة وكذلك اعضاء غرفة عمليات المحافظة لما بذلوه من جهد وفير لكى تبرز القليوبية وتظهر في ابهى صورة وتحولت المحافظة خلال يومين من الانتخابات لعرس وكرنفال انتخابى ابرز المعدن الاصيل المصريين في وقوفهم بجانب جيشهم وشرطتهم والدفاع عن حق الشهداء الذين جادوا بانفسهم لكى تعيش وتبقى مصر

كما أثني المحافظ على الدور الكبير الذي قام به رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القري في تجهيز وتهيئة لجان الانتخابات بالتنسيق مع كافة الجهات ومتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، كما قدم المحافظ الشكر لجميع عمال النظافة في مراكز ومدن وقرى المحافظة لما بذلوه من جهد في رفع المخلفات أولا بأول من أمام اللجان الانتخابية .

وثمن المحافظ، الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام المختلفة في زيادة وعى المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، والتغطية المستمرة للعملية الانتخابية، والتي أظهرتها في أبهي صورها، كما أثنى المحافظ على التعاون والدور الكبير الذي بذلته الجهات المعنية من صحة وتعليم وشباب ورياضة وتموين وكهرباء وتضامن اجتماعي ومياه شرب وصرف صحي وطب بيطري وقوي عاملة وفرع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي ذوي الإعاقة، ليكتمل العرس الديمقراطي ويخرج بهذه الصورة المشرفة.

Advertisements

وفى هذا السياق تقدم الهجان بالشكر والعرفان لكل مواطن قليوبى (سيدات ورجال وفتيات وشباب) وكذلك للسيدات والرجال المرضى الذين اصروا على الادلاء باصواتهم في اللجان والمشاركة في الانتخابات ليسطروا تاريخ مصر باحرف من نور، كما يتقدم بالشكر والتقدير لذوى الاحتياجات الخاصة على اصرارهم على المشاركة الايجابية في الانتخابات، مؤكدا أن المشهد الانتخابي يدعو للفخر، وأن الوطن الغالي مصر يستحق منا أكثر من ذلك، فالكل يعمل في منظومة واحدة من أجل رفعة واستقرار الوطن وهذا يدل على ان الشعب المصري يمتلك الوعي والحس الوطني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لرسم خريطة المستقبل واستكمال مسيرة البناء والتنمية.