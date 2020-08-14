شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ١٢ منشأة غذائية وتحرير ٣٨ محضر جنحة صحية في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، حملات مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمراكز أولاد صقر وفاقوس والحسينية، لضبط سوق الغذاء، وضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ١٢ منشأة غذائية بعضها يعمل بدون ترخيص، والآخر به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم ٤ منشآت بأولاد صقر، و٥ بفاقوس، و٣ بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، وعدم الترخيص.

كما تم إعدام ٤٦٥ كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، ووجود حشرات طائرة على بعض المنتجات الغذائية، وتم سحب ٧٨ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير ٣٨ محضر جنحة صحية بأقسام الشرطة، منهم ١٥ محضر بمركز شرطة أولاد صقر، و١٣ محضر بفاقوس، و١٠ بمركز الحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة لمراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة على جميع المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في أي إجراءات من شأنها المساس بصحة المواطنين بالمحافظة، مقدماً الشكر لمراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

يذكر أن صحة الشرقية قامت خلال ٦ أشهر بإعدام وضبط أكثر من ٣٩٩ طن أغذية مخالفة وفاسدة، وغلق ١٢٩ منشأة غذائية، حيث تم إعدام ٨٨ طن، ٥٢٠ كيلو جرام أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٣١١ طن، ٢١٧ كيلو جرام أغذية لسوء التخزين وأسباب أخرى، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ١٢٩ منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وتم تحرير عدد ٦٣٨٢ محضر شرطة، كما تم سحب عدد ٢٠١٦٨ عينة أغذية وإرسالها للمعامل.

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