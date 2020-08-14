شكرا لقرائتكم خبر عن بينها جثتين مجهولتين.. انتشال 4 غرقى بشواطئ غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الجمعة، من انتشال 4 جثث، بينهم جثتين مجهولتين، لغرقي بشواطئ حي العجمي غربي الإسكندرية، فيما أفادت التحريات تسللهم للبحر فجرا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق سيدة أثناء الاستحمام بشاطئ خاص تابع لإحدى الجهات بالعجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة وحدة الانقاذ النهرى.

وتبين من الفحص غرق «شروق حسن» 30 سنة، مقيمة منطقة الدخيلة بعد 15 دقيقة فقط من نزولها مياه البحر بالشاطئ المشار إليه في تمام الساعة 2و45 دقيقة صباح اليوم. تم انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وتسليم الجثمان لذويها لإنهاء تصريح الدفن، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب ذلك في تمام الساعة الرابعة صباح اليوم الجمعة، قذفت أمواج البحر جثتين مجهولتين لشاب وفتاة على رمال نفس الشاطئ، ولم يستدل على هويتهما حتى الآن.

وفى ذات السياق، تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا آخر يفيد غرق شخص بشاطئ قرية شهر زاد بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص غرق رضا مجاهد عبدالعزيز بيومي 44 عاما، مقيم سهيلة مركز منيا القمح، عقب نزوله البحر الساعة 6 و30 دقيقة صباحا، وجرى انتشال جثته. حررت محاضر بالوقائع الثلاث بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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