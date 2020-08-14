شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من شرب الشاي مع الوجبات: يمنع امتصاص الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حذر الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن شرب الشاي مع الوجبات. وقال مجاهد عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن شرب الشاي مع الوجبات يمنع امتصاص الحديد في الجسم ويعرض أطفالك للأنيميا، مشيراً إلى ضرورة استبدال الشاي بالأعشاب أو العصائر الطبيعية. ارشادات وزارة الصحة حول أضرار تناول الشاي مع الوجبات الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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