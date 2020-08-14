شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مبادرة الرئيس تنهي جراحات قوائم الإنتظار في ١١ تخصصًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل بشكل كبير على مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الإنتظار.
وقال مجاهد خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المشروع القومي لإنهاء جراحات قوائم الإنتظار، تستهدف إنهاء جراحات قوائم الإنتظار في ١١ تخصص، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة.
وأشار مجاهد، إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن للتواصل مع المبادرة ١٥٣٠٠.
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تعافي
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