شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة وDMC تودعان شويكار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت قناة «الحياة دراما» الاحتفاء بالفنانة شويكار، التي وافتها المنية اليوم، عن عمر ناهز 82 عاما.
في تمام الساعة السادسة، بدأت القناة عرض عدد من أفلام الفنانة الراحلة، يليها مسرحية «سيدتي الجميلة» في العاشرة مساء.
كما تبدأ قناة Dmc استعادة الذكريات الفنية للفنانة شويكار، في الساعة الحادية عشر مساء، من خلال عرض عدد من أفلامها المميزة.
كانت الفنانة القديرة شويكار قد توفيت عصر اليوم، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، تاركة خلفها إرثا فنيا عظيما، لا سيما في أدوار الكوميديا بالمسرح العربي
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