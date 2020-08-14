شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يبحث ردع المغامرات التركية فى «شرق البحر المتوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الاتحاد الأوروبى، اليوم، مباحثات لاتخاذ إجراءات لدعم اليونان وقبرص فى مواجهة تركيا، خاصة بعد ارتفاع التوتر فى منطقة «شرق المتوسط» خلال الأيام الماضية، وعقد وزراء خارجية دول الاتحاد اجتماعا استثنائيا، والجريدة ماثلة للطبع، برئاسة وزير خارجية الاتحاد الأوروبى «جوزيب بوريل».

وكان التوتر قد تصاعد فى المنطقة إثر إرسال أنقرة سفينة الأبحاث «عروج ريس» ترافقها سفن حربية لاستكشاف مصادر الطاقة قبالة سواحل إحدى الجزر اليونانية، فى الوقت الذى أرسلت فيه فرنسا سفينتين حربيتين ومقاتلات لدعم قبرص واليونان، وشهدت الأيام الماضية أول صدام بين تركيا واليونان عندما وقع حادث اصطدام بين فرقاطة يونانية وأخرى تركية، وهو الحادث الذى اعتبرت وسائل الإعلام اليونانية أنه تم بسبب خطأ تركى.

فى الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام تركية إن الفرقاطة اليونانية توجهت لاستهداف سفينة المسح التركية «أروتوش رئيس»، لكن فرقاطة تركية اعترضتها حيث حدث الاصطدام بين الفرقاطتين.

بينما هدد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن أى هجوم على سفينة تركية للتنقيب عن النفط والغاز فى مياه البحر المتوسط المتنازع عليها سيكون له «ثمن باهظ»، وأشار إلى أن تركيا تصرفت بالفعل بناء على هذا التحذير.

وقال دبلوماسى أوروبى لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأمر مع تركيا سيكون «معقدا»، وإنه سيتعين على الاتحاد الأوروبى المرور بمرحلة «تصاعد الأدرينالين» لإجبار أردوغان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأجرى الرئيس التركى محادثة عبر الهاتف مع المستشارة أنجيلا ميركل، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى، ظهر أمس الأول، ونقل مصدر دبلوماسى أن «ميشيل» جدد التأكيد على تضامن الاتحاد مع اليونان وقبرص، وطالب أردوغان بـ«تهدئة التوتر».

فى غضون ذلك، تتواصل المشاورات الدبلوماسية بين وزير الخارجية اليونانى ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى فيينا، فى الوقت الذى يُجرى فيه الوزراء الأوروبيون مشاوراتهم من أجل تحديد خيارات التحرك الممكنة تجاه تركيا. فى الوقت الذى هاجم فيه وزير الخارجية النمساوى «ألكسندر شالينبيرج» تصرفات تركيا، مؤكدا أنه على الاتحاد الأوروبى أن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا فى ضوء الأحداث الأخيرة فى منطقة شرق البحر المتوسط.

فى المقابل، قال وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، إنه يتعين على فرنسا الكف عن اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد التوتر، وقال خلال مؤتمر صحفى مع نظيره السويسرى إن سويسرا عرضت التوسط لحل الخلاف ووافقت تركيا من حيث المبدأ.

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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم تكليف وزير خارجية الاتحاد الأوروبى بوضع تصورات لعقوبات اقتصادية لاتخاذها ضد تركيا، ومن المتوقع أن تكون هذه التدابير جاهزة بحلول اجتماع الوزراء فى برلين، وهو الاجتماع المقرر نهاية هذا الشهر.