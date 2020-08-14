شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من نتنياهو إلى السيسي لدعمه اتفاق السلام مع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات. وقال «نتنياهو» على حسابه الرسمي في «فيسبوك»: «أشكر الرئيس المصري السيسي والحكومتين العمانية والبحرينية على دعم اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات التي توسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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