شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون مشترك بين المركز القومي للترجمة وألسن عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مديرة المركز القومي للترجمة الدكتورة علا عادل بروتكول تعاون مع كلية ألسن جامعة عين شمس، ينص على تدريب الطلاب في مجال الترجمة، وتنظيم ورش عمل وندوات في مواضيع الترجمة واللغة والنشر .

كما يتضمن البروتوكول امداد مكتبة الكلية مجموعة من اصدارات المركز، مع تقديم تخفيضات خاصة. ايضا استعانة المركز ببعض المصححين اللغويين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.