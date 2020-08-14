شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق طبيب الغلابة:عمرى ماشوفته مزنوق فى فلوس.. ربنا كان بيبارك فى رزقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أسامة مشالى، شقيق طبيب الغلابة الراحل محمد مشالى، إن والده توفاه الله وهم صغار، وتحمل شقيقى محمد مسؤلية تربيتنا ، وتاريخه كله عطاء يشهد له الجميع، مضيفا أن الدكتور محمد رحمه الله كان بارا بوالدته ويمر عليها يوميا فى الصباح ، والدواء الذى يصفه لمرضاه كان شافياً، وكأن الله وضع في يده العلاج والبركة ، مضيفا "أنا عمرى ما شوفته مزنوق فى فلوس أبدا وكان ربنا بيباركله في رزقه".



وأكد اللواء أسامة مشالى ، خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج مصر تستطيع، الذي يذاع على قناة dmc، أن شقيقه الراحل كان محبا للإطلاع والمعرفة وكان يقرأ حتى أثناء الأكل، مشيرا إلى أنه كان يقدم يد العون للجميع، موضحا أن والدهم كان موجها في التربية والتعليم، وكان أيضا قريبا من الجميع ويساعدهم خاصة غير القادرين، والدكتور محمد مشالي سخر نفسه لخدمة الناس مثل والده ، مضيفا أن الدكتور محمد مشالي، لم يتخل يوما عن زيارة أبناء أخيه المتوفي، وكان يراعي أسرته،

اللواء أسامة مشالى، شقيق طبيب الغلابة ، إن الدكتور محمد رحمه الله كان يقول دائما " أنا نفسي أموت في وسط الغلابة وفي عيادتي هنا، وربنا خلقني كده بحب الفقراء والمساكين".