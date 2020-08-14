أصيبت بالعمى أول يوم امتحان.. قصة زينب ثانى الجمهورية بالثانوية الأزهرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصة مثيرة للإعجاب تمتلكها زينب حربى محمود شحاتة ابنة قرية كوم العرب بسوهاج والثانية على الجمهورية بالثانوية الأزهرية بالقسم الأدبى بمجموع 594 درجة بعدما أصيبت فجأة بالعمى فى أول أيام الامتحانات لكنها أكملت مسيرتها بكل عزم وإصرار.. وكواليس هذا الأمر نتعرف عليه فيما يلى.

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