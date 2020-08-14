شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. مصر ترسل مساعدات للأشقاء فى السودان بتوجيهات من الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها مصر ترسل مساعدات عاجلة للأشقاء فى السودان بتوجيهات من الرئيس السيسى، حيث فى إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم المعاونة للأشقاء فى جمهورية السودان، أقلعت طائرتا نقل عسكريتين على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال، مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة.

مصر ترسل مساعدات عاجلة للأشقاء فى السودان بتوجيهات من الرئيس السيسى

فى إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم المعاونة للأشقاء فى جمهورية السودان، أقلعت طائرتا نقل عسكريتين على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال، مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة.

غرق 3 شباب أثناء السباحة بشاطئ إحدى قرى الساحل الشمالى بالكيلو 47

شهدت إحدى قرى الساحل الشمالى بالكيلو 47، غرق 3 شباب أثناء السباحة اليوم الجمعة فى الشاطئ الخاص بالقرية السياحية .

الخطيب: قرار «فيفا» فى قضية كهربا يؤكد "ثوابت الأهلي لم ولن تتغير"

عبر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عن تقديره لقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اليوم، الذى رفض وبشكل قاطع كافة الاتهامات الباطلة التى وجهها مسئولو الزمالك بشأن تعاقد الأهلى مع اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا» فى صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادى «أفيس» البرتغالى فى يناير الماضى.

المتحدة تقرر عرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا"

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعرض قريبا فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" على قنواتها، وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية قد حصلت على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقى حصريا بعد مفاوضات مكثفة لأهمية محتوى الفيلم للمشاهد المصرى والعربى.

القصة الكاملة لإلغاء انتداب موظفة القاهرة الجديدة لإهانتها بائع عربة تين

أثارت إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، حالة من الغضب وسط المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهى تتعامل بقسوة مع صاحب عربة "تين شوكي" يتجول فى شوارع القاهرة الجديدة، حيث قامت بمخاطبته بطريقة عنيفة وإلقاء بضاعته على الأرض رغم توسل المواطنين بتركه وأمرت الونش بأن يقوم بإزالة العربة.

"الهيئة الوطنية" تبدأ تلقى نتائج 27 لجنة عامة فى انتخابات مجلس الشيوخ

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فى تلقى الحصر العددى لأصوات الناخبين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تباعا من 27 لجنة عامة على مستوى جميع المحافظات، فيما تفصل الهيئة فى الطعون المقدمة من المرشحين على صناديق الاقتراع ونتائج الفرز اعتبارا من غدا السبت.

تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار غدا عقب صلاة الظهر ودفنها بـ6 أكتوبر

رحلت الفنانة شويكار منذ قليل بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لمستشفى الصفا، ثم تم نقلها إلى مستشفى الكاتب، حيث وافتها المنية بداخله منذ قليل، وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

الجبلاية عن انسحاب المصرى أمام الإسماعيلى: خصم 6 نقاط أسوة بالزمالك

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حالة عدم تواجد المصرى فى مباراة اليوم أمام الإسماعيلى، المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم، سيتم خصم 6 نقاط من النادى المصرى، أسوة بما تم فى لقاء الأهلي والزمالك والذى تخلف فيه الأخير عن الحضور للقاء وتم خصم 3 نقاط منه باعتباره مهزوماً إلى جانب خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم.

خروج 3 عربات بقطار الزقازيق عن القضبان قرب محطة شبرا الخيمة دون إصابات

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خرجت 3 عربات من قطار الزقازيق عن القضبان بالقرب من محطة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، دون وقوع اى إصابات أو خسائر فى الأرواح. وتبين من المعاينة عقب وصول قطار الزقازيق المتجه إلى القاهرة "خط الشرق"، وبالقرب من محطة شبرا الخيمة، وفور تحركه في اتجاه القاهرة، خرجت 3 عربات من القطار عن القضبان.

فيديو.. ماذا قالت شويكار عن شهر رمضان وكورونا فى آخر تصريحاتها قبل وفاتها؟

رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، اليوم الجمعة، داخل أحد مستشفات الدقى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً، على أن يشيع جثماتها غدا السبت ودفنها فى مقابر أكتوبر، حيث تعرضت الفنانة الكبيرة قبل أشهر لأزمة صحية على أثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وتعالجت من المشكلة وبعدها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.

إنفوجراف.. 7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات

ينشر ”الخليج 365” قائمة الـ7 كليات الجديدة التى ستضاف إلى قائمة الكليات المتاحة أمام الحاصلين على الثانوية العامة، وذلك بتنسيق 2020

وفاة الثعلب سمير الإسكندرانى.. كيف أسقط 6 شبكات تجسس فى مصر؟

رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير الإسكندرانى، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بعد صراع مع المرض، بمستشفى النزهة، حيث كان يتلقى العلاج هناك، بعدما خضع مؤخرا لإجراء جراحة مرتين خلال الفترة الأخيرة، بسبب معاناته مع الفشل الكلوى.

سكان موريشيوس يتبرعون بشعرهم لمكافحة تسرب النفط على الجزيرة.. فيديو

بادر مجموعة من سكان وشباب موريشيوس، على إطلاق مبادرة من نوع جديد لمكافحة تسرب النفط على الجزيرة، حيث يتبرع سكان موريشيوس بشعرهم لعمل طفرات من أجل مكافحة تسرب النفط الذى يهدد النظام البيئى للجزيرة، ونشرت صحيفة الإندبندنت فيديو للشباب وهم يقومون بجمع قصاصات الشعر التى تم قصها ووضعها فى أكياس بلاستيكية كبيرة من أجل نقلها لمكان التسرب، وقالت جوزفين دى رافيل، منسقة المجموعة، أن الشعر "له قدرة امتصاص استثنائية".

آخر كلمات الفنان الراحل سمير الإسكندرانى على فراش المرض

"وإن مت اجعلنى طوبة.. يعلوا بيها جدار"، كانت هذه هى الكلمات الأخيرة للفنان الراحل سمير الإسكندرانى، الذى وافته المنية مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد رحلة عطاء ومشوار من النجاح الفنى.

إنفوجراف.. ماذا قدم الأهلى فى جميع المسابقات بدون رمضان صبحى؟

ما زالت جماهير النادى الأهلى تعيش صدمة انتهاء علاقة رمضان صبحى مع القلعة الحمراء واقتراب اللاعب من الانتقال إلى بيراميدز، الأمر الذى مثل مفاجأة كبرى في أرجاء الوسط الرياضة، ما دفع البعض للتفكير عن مشوار النادى الأهلى بدون "العفيجى" وهو ما يسلط عليه سوبر كورة الضوء فى التقرير التالى.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج.. تغيير وحيد ومروان يقود الهجوم

يُجرى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تغييرا وحيدا فى تشكيل الفريق لمباراة الإنتاج الحربي عن التشكيل الذى خاض به مباراة إنبى الأخيرة بالدورى، واستقر المدرب السويسري على إجراء تغيير فى مباراة الإنتاج المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي الجديد فى السلام بالجولة الـ19 للدورى الممتاز، حيث سيدفع برامى ربيعة فى خط الدفاع بدلاً من أيمن أشرف الذى سيغيب للإيقاف، ويعود ربيعة للتشكيل بعد غيابه عن مباراة إنبي للإيقاف، والتى حسمها الأهلي بثنائية نظيفة الأحد الماضى بتوقيع محمد هانى وعلى معلول.

غازتك: نجاح تجارب تحويل أول سـيـارة نـقـل ثـقـيــل تعمل بالديزل إلى الغاز

قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية للتكنولوجيا الغاز، إحدى شركات قطاع البترول، إنه في إطار جهود شركة المتواصلة لتطوير تقنيات تحويل السيارات بالغاز الطبيعى لمواكبة استراتيجية وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بمختلف أنواع السيارات والمركبات، قام فريق إدارة التحويل بتحويل أول سيارة نقل ثقيل تعمل بالديزل للعمل بالغاز الطبيعى.