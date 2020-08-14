شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور السودان لبحث ملف سد النهضة والربط الكهربائي مع الخرطوم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء، غدا السبت، العاصمة السودانية الخرطوم، ويلتقي رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك وعدد من المسئولين.

وتتناول الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الملفات والقضايا المشتركة ومشروع الربط الكهربائى بين البلدين، بجانب عدد من الملفات الأخرى والقضايا الهامة .

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ومن المتوقع أن تشهد جلسة المباحثات الثنائية، متابعة آخر مستجدات ملف سد النهضة.