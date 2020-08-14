شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جامعات أهلية تغير خارطة التعليم العالى بمصر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشائها.. 4 جامعات أهلية تغير خارطة التعليم العالى بمصر.. القائمة تضم «الملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة».. ووزير التعليم العالى: الجامعات المصرية الأهلية غير هادفة للربح وتسهم فى إتاحة تعليم ذى جودة.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..ـ الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشائها.. 4 جامعات أهلية تغير خارطة التعليم العالى بمصر.. القائمة تضم «الملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة».. ووزير التعليم العالى: الجامعات المصرية الأهلية غير هادفة للربح وتسهم فى إتاحة تعليم ذى جودة

ـ وزيرة الصحة من جنوب السودان: المركز الطبى بجوبا تكليل لتوجيهات الرئيس بدعم الأشقاء.. هالة زايد: الكشف على 1500 مواطن جنوبى.. ووزيرة الصحة الجنوب سودانية: مصر دولة صديقة وفرت لنا أدوية «كورونا»

ـ «الداخلية» تنفذ 41 ألف حكم وتضبط 693 طن قمح «مسوس» و3 قضايا أموال عامة بـ8 ملايين جنيه

ـ خطة مواجهة «كورونا» مستمرة ولا صحة للتوقف عن الإجراءات الاحترازية.. «الوزراء»: تطبيق الغرامات على المخالفين للإجراءات الوقائية.. ولا صحة لحذف المستفيدين من مبادرة.. «ما يغلاش عليك» من البطاقات التموينية أو تقليص أيام العمل بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية

Advertisements

ـ الإندبندنت: إنجاز دبلوماسى.. دعم خليجى لاتفاق الإمارات للسلام ووقف الاستيطان الإسرائيلى

ـ اللاعب واثق من إلغاء العقوبة.. «فيفا» يُغرّم كهربا 32 مليونا و837 ألف جنيه لصالح الزمالك

ـ اليوم.. بدء الفصل فى تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز بانتخابات الشيوخ.. الهيئة الوطنية تتلقى نتائج اللجان العامة

ـ الفن المصرى يودع «شويكار» و«سمير الإسكندرانى».. سيدتى الجميلة رحلت بعد مسيرة فنية حافلة.. تفاصيل «الوصية الأخيرة » للإسكندرانى.. ونقيب الموسيقيين والجمهور فى وداع الفنان الراحل