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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جامعات أهلية تغير خارطة التعليم العالى بمصر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشائها.. 4 جامعات أهلية تغير خارطة التعليم العالى بمصر.. القائمة تضم «الملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة».. ووزير التعليم العالى: الجامعات المصرية الأهلية غير هادفة للربح وتسهم فى إتاحة تعليم ذى جودة.واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..
ـ الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشائها.. 4 جامعات أهلية تغير خارطة التعليم العالى بمصر.. القائمة تضم «الملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة».. ووزير التعليم العالى: الجامعات المصرية الأهلية غير هادفة للربح وتسهم فى إتاحة تعليم ذى جودة
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